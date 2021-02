Caminhão roubado em empresa do Distrito Industrial é localizado no Osmar Cabral

Um caminhão carregado com pneus e roubado de uma empresa no Distrito Industrial de Cuiabá na madrugada desta quarta-feira (25.02) foi localizado horas depois em uma estrada de chão na região do bairro Osmar Cabral. No local estava apenas o veículo.

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf) foi comunicada sobre o roubo à empresa logo no início da manhã de hoje e diligências imediatas foram realizadas para reunir informações sobre os fatos ocorridos.

O gerente da empresa informou aos policiais que durante a madrugada quatro homens armados teriam invadido o local e rendido o segurança. Os criminosos então entraram no escritório da transportadora e pegaram as chaves de um veículo pequeno, modelo Gol, e de um caminhão modelo Mercedes Atego branco.

O caminhão foi carregado com pneus da empresa e em seguida os suspeitos fugiram do local nos dois veículos.

Ainda pela manhã, a delegacia recebeu a informação de que o caminhão estava em uma estrada rural, após a avenida Dr. Meirelles, no Osmar Cabral, e seguiu em diligência até o bairro para resgatar o veículo. Após os procedimentos policiais, o veículo foi restituído à empresa proprietária.

A investigação da Derf segue com diligências para identificar autoria do crime e recuperação dos produtos roubados.