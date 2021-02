Cantora gospel Amanda Wanessa permanece na UTI quase um mês após acidente

A cantora gospel Amanda Wanessa pernanece internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) humanizada do Real Hospital Português, em Recife, Pernambuco, há quase um mês após sofrer um grave acidente de carro na PE-60 Zona da Mata Sul.

De acordo com a equipe da artista, nesta terça-feira (2), o quadro de saúde segue estável. “Ainda na UTI humanizada, nossa querida Amanda Wanessa continua estável e evoluindo bravamente. O tempo é do Senhor, autor da nossa fé, de onde vem nossa força. Obrigada pelo carinho e preocupação. Seguimos em oração.”

No dia 24 de janeiro, o assessor de imprensa da cantora disse que ela poderia ser transferida para o quarto em breve. “Ela está reagindo bem a todos os procedimentos médicos, está em outra UTI, chamada humanizada, respirando sozinha e bem. Os médicos deram 72 horas para ela ir para o quarto. Continue orando”, postou o porta-voz nas redes sociais. Entretanto, isso acabou não acontecendo.

O acidente

Amanda sofreu um grave acidente de carro na PE-60 Zona da Mata Sul de Pernambuco no último dia 4 de janeiro. O veículo da cantora teria colidido contra dois caminhões. Amanda foi submetida a uma cirurgia de emergência na cabeça, no braço e na perna.

Dias depois da operação, os médicos iniciaram a diminuição dos sedativos e a cantora mexeu os braços e as pernas pela primeira vez.

Juciara Pimentel, amiga de Amanda, que também estava no carro na hora do acidente, recebeu alta após passar por uma minuciosa cirurgia no punho e nos dedos. Quem também já está em casa se recuperando é a filha e o pai da cantora. Ambos estavam no veículo de Amanda.