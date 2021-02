Carlos Alberto de Nóbrega e a mulher são internados com covid

Carlos Alberto de Nóbrega foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no sábado (21), com sintomas de covid-19. O comunicador de 84 anos foi hospitalizado dois dias depois da mulher, Renata Domingues de Nóbrega, ser diagnosticada com a doença. Os dois estão em quartos lado a lado.

O filho de Carlos Alberto, João Victor, fruto do relacionamento dele com Andréa Nóbrega, também foi infectado pelo novo coronavírus e está isolado em casa.

Nas redes sociais, o apresentador postou uma foto em que aparece no hospital e tranquilizou os fãs.

“Meus queridos e fiéis amigos: estou ótimo. Já comecei o tratamento e estou sem dor, mal-estar, nada. Pude até ir no quarto da Renata, que está bem melhor, sem ter mais dores. Meu caçula João Victor está em isolamento, em sua casa, e não sente rigorosamente nada.”

A mulher de Carlos Alberto também gravou um vídeo nos stories para falar sobre o estado de saúde dos dois: “Acabei tendo diagnóstico de covid na quinta-feira. Como apresentei febre, dor no corpo, acabei vindo para o Sírio-Libanês e quem me aparece aqui no sábado? Digníssimo Carlos Alberto. Está aqui do ladinho, mas está tudo bem, graças a Deus”.

O casal ainda agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido de amigos e fãs.