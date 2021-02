Carlos Alberto e Nilza Maria chefiarão TRE; Presidência ainda será definida

Os desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Nilza Maria Pôssas de Carvalho foram eleitos para comandar o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), no biênio 2021/2023.

A votação ocorreu durante sessão do Pleno do Tribunal de Justiça, realizada na tarde desta quinta-feira (25).

Na prática, eles serão os novos presidente e vice-presidente/corregedor da instituição. Mas, uma eleição para oficializar quem ocupará cada cargo ainda será realizada pelo Pleno do TRE, sem data definida.

Carlos Alberto e Nilza Maria substituirão as vagas dos desembargadores Gilberto Giraldelli e Sebastião Barbosa, que deixam a presidência e vice-presidência, respectivamente, em abril.

Dentre as prioridades para os novos chefes do TRE estão o julgamento de recursos eleitorais e a condução do processo eleitoral de 2022, quando haverá eleição para presidente do Brasil, governador do Estado, senadores, deputados federais e estaduais.

A Corte do Tribunal Regional Eleitoral é composta de sete magistrados, sendo dois desembargadores, dois juízes de Direito, um juiz federal e dois advogados.