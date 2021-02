Casal de idosos é assassinado e carro do casal incendiado

Um casal de idosos foi assassinado nesta terça-feira (16) em São José dos Quatro Marcos, interior de Mato Grosso.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo da senhora Maria Aparecida de Oliveira foi encontrado no quarto da casa da família, que fica na comunidade Salvação.

O corpo do marido, José Geraldo, foi encontrado no curral da propriedade.

Familiares contaram aos policiais que o casal não tinha desavença com ninguém, nem objetos de valor na propriedade. No entanto, deram falta do carro do casal, que foi encontrado em uma estrada rural incendiado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. São muitas as possibilidades, mas a principal hipótese é de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.