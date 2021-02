Casal é preso pela PM após furtar roupas em loja

Um casal foi preso em flagrante por policiais da Força Tática acusados de terem furtado roupas em uma loja de confecções. Velhos conhecidos da polícia justamente pela prática delituosa, eles foram presos horas depois do crime e os materiais furtados foram recuperados.

O momento do furto foi flagrado por câmeras do circuito interno de segurança de uma loja localizada no bairro Pedra 90, em Rondonópolis, e as imagens foram compartilhadas com os policiais, que de imediato reconheceram a dupla e partiram em seu encalço.

Como já eram velhos conhecidos dos policiais, que já sabiam onde procurar pelos dois, os homens da Força Tática da PM rapidamente localizaram o casal e com eles foram encontrados os produtos dos furtos, que estavam sendo preparados para a venda.

Aos policiais, a dupla confessou que conseguiriam levantar mais de R$ 1 mil com as peças de roupa e usariam o dinheiro para comprar drogas.

Os dois foram presos em flagrante e responderão pelo crime de furto.

Veja abaixo o vídeo da fala do tenente-coronel Gleber Cândido, comandante do 5º BPM, narrando a ocorrência e o momento em que a dupla furta as peças de roupa: