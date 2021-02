Casal é preso por tráfico de drogas no Jardim das Flores

Um casal foi preso pela Polícia Militar na tarde desse sábado (13) por tráfico de drogas. Os dois foram presos no bairro Jardim das Flores, em Rondonópilis, e com eles os policiais apreenderam várias pequenas porções de pasta-base de cocaína, além de uma porção maior de maconha e dinheiro proveniente do comércio do entorpecente.

Segundo informações da PM, uma equipe da Força Tática realizava um patrulhamento de rotina no bairro Jardim das Flores e, no momento em que avistaram uma mulher que pilotava uma motocicleta e teria ficado muito nervosa ao avistar a viatura policial, estacionando em frente à uma residência.

Os policiais então fizeram uma revista pessoal na suspeita e encontraram com ela algumas porções de uma substância aparentando ser pasta-base de cocaína e algum dinheiro trocado. Os policiais então observaram que a mulher usava uma tornozeleira eletrônica, denunciando se tratar de uma egressa do sistema prisional.

Na casa onde ela estacionou os policiais encontraram um outro suspeito, além de mais droga e dinheiro trocado. Os dois foram presos em flagrante e responderão pelo crime de tráfico de drogas.