Centro de Triagem da Covid-19 já atendeu mais de 100 mil pessoas

Aberto ao público desde o dia 22 de julho, o Centro de Triagem da Covid-19 completou seis meses de funcionamento em janeiro de 2021. A unidade de testagem tem auxiliado a Atenção Básica dos municípios da Baixada Cuiabana no enfrentamento à pandemia, por meio do tratamento precoce da doença.

Os dados mais recentes mostram que, de 22 de julho de 2020 a 29 de janeiro de 2021, 103.337 pessoas foram atendidas na unidade. Deste total, 16.631 testaram positivo para o novo coronavírus, 56.638 tiveram o resultado negativo e 30.068 apresentaram quadro suspeito da Covid-19.

Neste mesmo período, foram realizadas 7.812 tomografias, exame de avaliação dos pulmões que auxilia no diagnóstico e tratamento da doença.

Para o tratamento dos pacientes que testaram positivo ou que apresentaram a suspeita de coronavírus, a farmácia da unidade já entregou 46.699 medicamentos. Os remédios só são fornecidos após realização de consulta e emissão de receita médica.

Somente no dia 29 de janeiro, o Centro de Triagem registrou 742 atendimentos, realizou 58 exames de tomografia e entregou 315 medicamentos após a prescrição médica.

Novo teste

Com o objetivo de aprimorar o protocolo de atendimento, o Centro de Triagem passará a utilizar um teste de detecção do coronavírus mais moderno e eficaz. O teste a ser incorporado ao protocolo é o de pesquisa de antígeno que, assim como um teste rápido, acusa o resultado em 15 minutos. Contudo, essa nova modalidade é considerada mais efetiva pelos especialistas e ideal para o diagnóstico de pessoas com a Covid-19.

“Surgiu esse novo teste de alta qualidade e com uma assertividade muito maior. Por meio dele, diminuiremos a possibilidade de falso negativo e a frequência de casos suspeitos”, explicou o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

O gestor ainda esclarece que, ao invés da análise do sangue, o novo teste faz a análise da secreção nasofaringe. “Essa secreção é extraída com o swab e colocada numa solução de soro, para que seja dissolvida a amostra. Cinco gotas deste líquido são adicionadas à placa de teste e em 15 minutos sai o resultado”.

De acordo com a coordenação do Centro de Triagem, a previsão é de que o teste da pesquisa de antígeno seja disponibilizado ainda nesta semana.

Como funciona o Centro de Triagem

O atendimento no Centro de Triagem funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. São entregues até 900 senhas por dia, sendo 500 emitidas pela internet – por meio do link triagem.mt.gov.br – e 400 senhas presenciais entregues das 6h às 6h45.

É obrigatório o uso de máscaras de proteção e as equipes do Corpo de Bombeiros monitoram o local para garantir a organização do espaço durante a entrega das senhas. O Centro de Triagem na Arena Pantanal fica localizado na Av. Agrícola Paes de Barros, s/n – Verdão, em Cuiabá.