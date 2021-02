Cidadão pode consultar empresas para parcelar débitos de veículos

Os cidadãos que desejam parcelar os débitos do veículo no cartão de crédito podem consultar as empresas credenciadas no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT). CONSULTE AQUI AS EMPRESAS

A orientação do Detran-MT é que o cidadão realize uma simulação entre as empresas para verificar qual a oferta mais vantajosa de parcelamento.

Com as empresas credenciadas, o cidadão poderá parcelar todos os débitos vencidos e a vencer, incluindo os valores deste ano, para viabilizar o Licenciamento do veículo.

São: taxa de Licenciamento, inscrita ou não em dívida ativa; Seguro DPVAT; IPVA, inscrito ou não em dívida ativa; e infrações de trânsito municipais, estaduais e federais como infrações da Semob, Detran, Sinfra, PRF e DNIT.

Desde que iniciou o serviço, em outubro de 2019, até este mês já foram parcelados quase R$ 20 milhões em débitos veiculares. “O parcelamento é uma forma de disponibilizar aos proprietários de veículos alternativa para quitar seus débitos à vista ou em parcelas mensais, saindo da inadimplência e com a imediata regularização da situação do veículo”, ressaltou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.

Atualmente o Detran-MT conta com oito empresas credenciadas junto à Autarquia para realizar o serviço, que pode ser feito de forma online.

Pagamento com cartão

No momento da negociação dos débitos para pagamento, a empresa credenciada deverá demonstrar, detalhadamente, a formação dos custos do valor da dívida, identificando cada débito parcelado, taxa de juros aplicada e o número de parcelas escolhidas pelo proprietário do veículo.

O pagamento pode ser feito em até 12 vezes com até três cartões de crédito diferentes, independentemente de ser da titularidade da pessoa que está quitando os débitos, garantindo a integridade da operação mediante senha pessoal e intransferível do titular do cartão.