Cinco pessoas são conduzidas em operação para apurar invasão de terras

A Polícia Civil de Porto Esperidião com apoio da Polícia Militar, deflagrou no final de semana uma operação conjunta para apurar sucessivas invasões ocorridas em uma propriedade na zona rural do município.

Durante a ação, houve resistência por parte dos invasores, que resistiram à entrada dos policiais no local, bem como tentaram encurralar fechando as vias de acesso. Cinco pessoas foram conduzidas para esclarecimento.

De acordo com o delegado, Edison Pick, a fazenda apresenta histórico de confrontos e mortes na propriedade em razão de disputas de terras e ao chegarem ao local, os policiais verificaram que a porteira principal estava trancada com corrente e cadeado.

No interior da fazenda, o primeiro suspeito foi avistado em um barraco improvisado. Em outro ponto foram encontrados outros quatro suspeitos, e durante as buscas foram localizados o cadeado e as correntes usadas anteriormente para trancar a porteira.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia de Porto Esperidião, onde foram interrogados e responderão em inquérito policial instaurado para apurar os crimes de invasão de domicílio e dano.

Participaram do trabalho operacional os policiais civis de Porto Esperidião e os militares do 17º Batalhão da Polícia Militar.