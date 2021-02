Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida no bairro Barcelona

A colisão entre um carro VW Voyage e uma motocicleta Honda CG de cor preta deixou uma pessoa ferida. O acidente aconteceu por volta de 11 horas e a vítima recebeu os cuidados do Samu e encaminhados para receber cuidados médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O acidente aconteceu no bairro Barcelona e segundo informações do condutor do Voyage, o mesmo seguia pela Rua 38 do citado bairro, quando foi surpreendido pelo motociclista, que vinha em sentido contrário e acabou colidindo de frente com a mesma.

O motociclista foi atendido pelo Samu com várias escoriações pelo corpo e encaminhado para a UPA, mas sem correr risco de morte.

O motorista do veículo nada sofreu, mas reclamou da falta de sinalização na via, o que dificulta o trabalho de quem transita por ali.