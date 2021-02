Com aumento de casos, AL suspende novamente atividades presenciais

Com o recente aumento do número de mortes e infectados pela Covid-19, inclusive entre parlamentares e funcionários, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso decidiu suspender todas as atividades presenciais desenvolvidas na Casa, mantendo somente aqueles serviços e servidores estritamente essenciais. O “lockdown” da AL começa hoje (25) e vai até o próximo dia 5 de março, período em que as Sessões ordinárias e extraordinárias, assim como as demais reuniões estão suspensas e só poderão ser realizadas de forma virtual.

Além de evitar a propagação do novo coronavírus no interior do seu prédio, o fechamento da AL também servirá para que o prédio seja todo higienizado e desinfectado, principalmente nos locais de maior movimento de pessoas, como elevadores e banheiros. A medida foi determinada pela Resolução Administrativa 10/2021, publicada na noite de ontem (24) e atende à recomendação feita pela Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social do próprio Legislativo.

No período, apenas algumas secretarias funcionarão, mas os nomes dos funcionários terão que ser remetidos à Coordenadoria Militar, indicando as atividades essenciais a serem desenvolvidas, devendo a autorização de ingresso nas dependências da AL ser submetida à autorização formal da Mesa Diretora.