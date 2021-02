Com maioria dos profissionais da Saúde imunizados, próximo público será de idosos

O secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Ferreira, afirmou que tem avançado bastante a vacinação dos profissionais da Saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus e a previsão é que esse processo seja concluído nos próximos dias, para que então seja iniciada a vacinação dos idosos. Ele foi entrevistado pelo Portal AgoraMT e esclareceu várias dúvidas recorrentes da população a respeito de como o Município tem atuado no enfrentamento da doença.

Inicialmente, ele explicou o porquê de a vacinação ter começado pelos profissionais que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. “Nós começamos essa imunização através dos profissionais da Saúde porque são eles que estão na linha de frente, eles que estão realmente atendendo as pessoas, que estão recebendo as pessoas que estão acometidas pelo vírus. Dessa forma, caso eles venham a ficar doentes, não consigam estar trabalhando, a população em geral vai ficar deficitária desses profissionais. Então, nós precisamos realmente que esses profissionais estejam sadios”, explicou o secretário.

Rodrigo Ferreira explicou ainda que esse público de profissionais da Saúde, que de acordo com informações do Ministério da Saúde é de 7.700 trabalhadores, mas ao todo o Município recebeu pouco mais de 5 mil doses do imunizante e a vacinação dos mesmos deve ser concluída assim que forem recebidas novas doses de vacina. “A previsão, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, é que nos seja encaminhado um quantitativo para continuar a imunização desse pessoal da Saúde, em quantitativo para nós começarmos a aplicar a segunda dose do pessoal que foi imunizado inicialmente. Além dessas doses que são fornecidas e enviadas, também serão enviadas doses para nós começarmos a imunizar os idosos”, adiantou.

O esquema de vacinação e quais serão as pessoas que receberão a vacina ainda serão definidos e divulgados posteriormente.

Assista abaixo o vídeo com a íntegra da entrevista com o secretário.