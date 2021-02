Comer a manga com a casca é indicado para combates de diabetes e prevenção do câncer

A manga é o fruto da mangueira, uma árvore frutífera originária da Ásia que faz sucesso em países tropicais, como o Brasil, e tem vários benefícios. Com sabor doce e refrescante, é matéria-prima de diversas receitas (de mousse a saladas) e seu consumo ajuda desde o melhor funcionamento do intestino até a hidratação aos cabelos.

Benefícios da manga

Os benefícios da manga são os mais diversos, de prevenção de doenças à beleza da pele e cabelos. Isso porque a fruta é repleta de nutrientes essenciais ao nosso corpo.

Veja as principais vantagens em adicionar a manga ao seu cardápio:

Combate a diabetes

Alivia a prisão de ventre

Previne o câncer

Protege o coração

Reduz o colesterol ruim

Fortalece a imunidade

Retarda o envelhecimento

Protege a pele

Hidrata os cabelos

1. Combate a diabetes

A manga é uma excelente aliada no tratamento da diabetes devido à grande quantidade de fibras que apresenta.

Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de São Paulo (USP) concluiu que a manga é rica em pectina, uma fibra solúvel capaz de reduzir os níveis de glicose no sangue.

Ao final da análise, cientistas constataram que pacientes com diabetes que consumiram manga tiveram cerca de 107 mg/dl de glicose no sangue. Enquanto aqueles que não se alimentaram do fruto tiveram índices de 330 mg/dl.

2. Alivia a prisão de ventre

Cerca de 300 gramas por dia da fruta (uma unidade) são suficientes para combater a doença, pois a manga tem efeito laxativo.

Os dados são de um estudo desenvolvido pela Universidade Texas A&M, nos Estados Unidos. A fruta ainda apresenta potencial para quem tem Doença de Crohn por sua ação anti-inflamatória no intestino.

3. Previne o câncer

A mesma pesquisa ainda revelou que a manga estimula a produção de ácidos graxos de cadeia curta no organismo. Ou seja, libera moléculas que diminuem o risco de infecções e tumores na região do intestino.

Assim, a fruta pode reduzir as possibilidades do desenvolvimento de câncer de intestino.

Além disso, diversos tipos de manga apresentam uma boa quantidade de polifenóis e pectina, substâncias que auxiliam a prevenir e combater o câncer de cólon, de mama e de próstata.

4. Protege o coração

Comer duas porções de manga diariamente pode prevenir doenças do coração, como hipertensão e infarto – especialmente em mulheres.

A conclusão é de um estudo da Universidade da Califórnia (Estados Unidos), que revela que, devido à alta presença de polifenóis (substâncias com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias), a manga é uma ótima opção para proteger o coração.

Após 14 dias consumindo manga, 24 voluntárias apresentaram níveis mais equilibrados de frequência cardíaca, pressão arterial e respiração.

5. Reduz o colesterol ruim

Devido à presença de vitamina C, acredita-se que o consumo diário de manga é capaz de reduzir significativamente os níveis de colesterol ruim.

Vale lembrar que altas quantidades de colesterol ruim causam obstrução das artérias e, assim, elevam os riscos de infarto.

6. Fortalece a imunidade

De acordo com a nutróloga Paula Vasconcelos, justamente por conter bastante vitamina C e vitamina A, a manga é indicada para fortalecimento do sistema imunológico.

Portanto, auxilia no combate a infecções e inflamações, protegendo o corpo contra doenças.

7. Retarda o envelhecimento

Por seus efeitos antioxidantes, a manga tem sido muito utilizada em produtos para a pele. Não à toa: as propriedades da fruta combatem o envelhecimento e, assim, deixam a pele ainda mais bonita.

8. Protege a pele

Se você deseja uma pele linda e saudável, saiba que a manga tem ação fotoprotetora, protegendo a pele dos efeitos nocivos do sol.

Apesar dos raios solares serem benéficos para os ossos e formação da vitamina D, a exposição constante pode causar queimadura, vermelhidão, envelhecimento precoce e doenças, como câncer de pele.

9. Hidrata os cabelos

Para quem tem cabelos ressecados, a manga é capaz de hidratar os fios e deixá-los mais definidos. Afinal, o óleo de manga, extraído do caroço da fruta, apresenta vitaminas e componentes como cálcio, fósforo e ferro – capazes de nutrir os cabelos e deixá-los saudáveis.

É indicado para quem tem cabelo cacheado ou crespo; ou para pessoas que ficam muito tempo sob o sol, água do mar ou piscina.