Comércio não abre na segunda e bancos só voltam a funcionar na quarta

Mesmo com todas as festividades de Carnaval suspensas ou proibidas, o comércio não abrirá suas portas na próxima segunda-feira (15) devido ao feriado do Dia do Comerciário, que é comemorado na data. Da mesma forma, as agências bancárias permanecerão fechadas na segunda e terça-feira (15 e 16) e só retornam ao trabalho na quarta-feira (17), a partir de 12 horas.

No caso do comércio, há um acerto sacramentado em Convenção Coletiva entre os comerciários e donos de comércios que torna a segunda-feira de Carnaval feriado para a categoria, quando é comemorado o Dia do Comerciário. A partir de terça (16), o comércio volta a funcionar normalmente.

A Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir) ainda tentou negociar um adiamento do feriado com os trabalhadores do comércio, para acompanhar os órgãos públicos, que terão expediente normal no Carnaval, como forma de dificultar as inevitáveis aglomerações que ocorrem em feriados, principalmente nos prolongados, como é o caso. Tudo isso para diminuir as chances de contágio pelo novo coronavírus.

Da mesma forma, os bancos devem ficar fechados na segunda e terça-feira de Carnaval, retomando o atendimento somente na quarta-feira, a partir de 12 horas e com fechamento às 15 horas. Enquanto isso, quem precisar dos serviços bancários deve procurar o autoatendimento das agências ou canais alternativos na internet.