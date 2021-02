Concurso da CODER ocorre neste domingo

O concurso da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (CODER) acontece neste domingo (28), em Rondonópolis (MT). A seleção visa ao provimento de 397 vagas, entre contratação imediata e cadastro de reserva. As vagas são para várias funções. No último domingo (21) também aconteceu uma prova da CODER para alguns cargos.

No próximo domingo (28), no período da manhã a prova começa às 9h e termina às 12h. Os portões abrem 8h e fecham às 9h.

A prova acontece para as funções de apontador de produção, auditor interno (controlador interno), auxiliar geral de conservação de vias permanentes, contador, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, motorista de caminhão, servente de obras, técnico em segurança do trabalho, topógrafo e vigia.

Já no período da tarde a prova acontece apenas para o cargo de auxiliar de escritório em geral. Os portões abrem às 13h e fecham às 14h. A prova inicia às 14h e encerra às 17h.

Os cargos oferecidos pela CODER são para ensino fundamental, médio e superior, onde os salários iniciais variam de R$ 1.373,60 e pode chegar a R$ 5.270,81.

No edital consta todas as medidas sanitárias obrigatórias devido a pandemia do Covid-19. O uso de máscara é obrigatório e caso o candidato descumpra com as regras poderá ser eliminado do concurso público.