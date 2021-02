Concurso do Depen tem provas suspensas mais uma vez

O concurso Depen 2021 acaba de ter as provas suspensas. Os exames aconteceriam neste domingo, dia 28, mas não irão ocorrer em virtude da pandemia da Covid-19.

O comunicado acaba de ser publicado no site do Cebraspe, organizador.

“A DIRETORA-GERAL DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN), em razão das medidas restritivas adotadas por alguns estados em decorrência da pandemia, torna públicos a suspensão do concurso público para o provimento de vagas nos cargos de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal e de Agente Federal de Execução Penal, bem como o adiamento das provas que seriam realizadas no dia 28 deste mês. Torna público, ainda, que o novo cronograma será divulgado oportunamente.”

Esta é a terceira prova adiada esta semana. O motivo é o mesmo: o aumento dos casos de Covid-19 em todo o país.

Depen se junta à Polícia Civil do Paraná, que suspendeu suas provas no domingo, 18, dia da aplicação, o que causou revolta nos candidatos. Além disso, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte confirmou também o adiamento dos exames no dia seguinte, 22.

Esta é a segunda suspensão do concurso Depen. A primeira ocorreu no ano passado no início da pandemia.

Novas datas serão divulgadas ‘oportunamente’

No comunicado de suspensão das provas, o Cebraspe, banca organizadora do concurso Depen, informa que as novas datas do concurso serão divulgadas ‘oportunamente’. Não há, portanto, no momento qualquer confirmação de retomada.

Isso deve acontecer quando os casos de Covid-19 voltarem a ter redução.

As provas objetivas e a prova discursiva do concurso Depen seriam realizadas no dia 28 de fevereiro de 2021, em dois turnos, em todas as capitais do país.

Na parte da manhã, seriam propostos os exames dos candidatos ao cargo de especialista. E no turno da tarde, os das carreiras de agente.

Os concorrentes teriam até 4 horas e 30 minutos para resolver 120 questões no estilo certo ou errado, já característico do Cebraspe.