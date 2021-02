Corpo de vítima de latrocínio é encontrado em área de mata

A Polícia Civil de Sapezal (MT) localizou nessa quinta-feira (04) o corpo de Valdinei Aparecido Soares, 35 anos, que desapareceu no dia 22 de janeiro após sair da fazenda em que trabalhava e seguir até a cidade para fazer um reparo em seu veículo.

O corpo foi encontrado pela equipe da Delegacia de Sapezal em uma mata às margens de uma estrada vicinal, próxima a uma plantação de soja, a aproximadamente 50 quilômetros da cidade.

De acordo com o delegado Heberth Hugo Montenegro, o corpo já apresentava estágio avançado de decomposição, contudo, os objetos encontrados no local e as roupas batem com as características apuradas na investigação. O corpo estava com as mãos amarradas e uma corda em volta do pescoço, o que indica que a vítima, possivelmente, tenha sido estrangulada. Havia ainda um lençol ao lado do corpo, com as mesmas características ao desaparecido da casa onde a vítima foi visto pela última vez.

O delegado explicou que mesmo com a prisão de um rapaz de 28 anos na semana passada, identificado como o autor do latrocínio da vítima, as investigações não cessaram e as equipes continuaram as diligências para localizar o corpo de Valdinei.

A Perícia Técnica Oficial seguiu até o local e coletou material para realização do exame de necropsia e confirmação oficial da vítima.

Investigação

Valdinei Soares desapareceu na noite de 22 de janeiro, quando saiu de uma fazenda no município onde trabalhava e foi até Sapezal para fazer um reparo em seu veículo e não deu mais notícias. A partir da comunicação do desaparecimento da vítima, registrada no dia 24 de janeiro, a equipe da Delegacia de Sapezal iniciou buscas e diligências para apurar os locais em que Valdinei poderia ter estado.

A vítima foi vista pela última vez por volta das 0h na cidade e a última visualização no aplicativo de mensagens WhatsApp foi às 00h58 do dia 23. Após isto, as ligações caíam apenas na caixa de mensagem.

A partir de outros dados levantados, a equipe de investigação apurou que a vítima manteve contato com o suspeito. Em diligências na residência do suspeito, os policiais encontraram estacionado na casa o veículo de Valdinei, um modelo Chevrolet Ônix branco. O investigado alegou aos policiais que a vítima teria deixado o veículo com ele e teria viajado para a cidade de Barra do Bugres para resolver um problema e na volta pegaria o carro. Foi então solicitado que o suspeito entrasse em contato com a vítima, quando então ele alegou que não tinha o número do telefone de Valdinei.

A investigação constatou ainda que o suspeito tentou vender o veículo da vítima a outra pessoa, que confirmou a informação à Polícia Civil. Em buscas no carro, os policiais encontram vestígios de sangue no porta-malas.

Diante das evidências coletadas na investigação, o delegado Heberth Montenegro representou pela prisão temporária do suspeito. As informações e indícios coletados apontaram que o homem investigado se aproximou da vítima e a matou, depois subtraiu o veículo e em seguida ocultou o corpo. Depois, ele tentou se desfazer do carro, ao tentar vender o veículo, mas acabou sendo preso em flagrante pela Polícia Civil de Sapezal.