Cuiabá sediará torneio de abertura do Circuito Mato-grossense

O Circuito Mato-grossense de Tênis 2021 será inaugurado pelo EMHA Open de Tênis, no período de 01 a 07 de março, o primeiro dos 19 torneios previstos para a competição, e será sediado na Tennis Company, em Cuiabá-MT. E é aberto para a participação de qualquer pessoa e as inscrições já começaram via canais de comunicação da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) e da academia sediante.

“Temos a expectativa alta de alcançar 300 inscrições nesse torneio. Por isso, nós temos pedido para os tenistas não deixarem para se inscrever na última hora. Haverá limitação de inscrições e podem acabar de fora. E saibam que nós estamos empenhados em proporcionar um ambiente seguro e que atenda às necessidades de todos”, comentou um dos representantes da academia sede, Livas Tarcilio Damazio da Tennis Company.

Inscrições podem ser efetuadas pelo site da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), no endereço https://www.tenisintegrado.com.br/perfil2/inicio/5465, ou pelo aplicativo WhatsApp, no número (65)99925-5536. Bem como pelos telefones da sediante, nos números (65)3623-1311 e (65)98405-9685. E o valor das inscrições se mantém o mesmo de 2020, de R$100,00 (primeira inscrição) e R$70,00 (segunda inscrição por pessoa).

“Me empenharei bastante para participar da maioria dos torneios. Ano passado fiquei em segundo no ranking, pois houveram poucos torneios e vinha de lesão. Também não consegui manter a mesma regularidade de anos anteriores. E a expectativa é grande para este ano. Apesar de que, cada ano que passa fica mais difícil, pois a idade pesa e tem uma molecada vindo forte, mas sempre almejo a primeira colocação. E começar a competição jogando em casa será uma vantagem, pois se joga descansado e lá, na Tennis Company, conheço cada buraquinho”, fala a lenda da Classe Pro, Robson Nunes (três vezes campeão – 2019, 2017 e 2016).

A Tennis Company fica localizada na Rua Rui Barbosa, número 515, no bairro Goiabeiras, em Cuiabá-MT. E têm como pontos de referência o cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Dom Bosco e está na região do Colégio Coração de Jesus.

Contexto

A Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) lançou, na última quinta-feira (11.02), o calendário do Circuito Mato-grossense de Tênis 2021, com recorde de 19 torneios em onze clubes e academias e em oito cidades-sede. Sendo sediado por Cuiabá, Sorriso, Sinop, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Rondonópolis e Alto Araguaia. E isso perfaz crescimento de 90% e 167% em quantidade de torneios e cidades-sede, respectivamente, em comparação com o Circuito Estadual de Tênis 2015.