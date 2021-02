Dan Stulbach tem mãe internada por Covid-19 após perder o pai para a doença

Que tristeza! O ator Dan Stulbach, de 51 anos, está vivendo um dos piores momentos por causa da Covid-19. O ator, que perdeu o pai para a doença recentemente, agora está com a mãe internada. De acordo com a equipe dele, o estado de saúde de Ewa Parszewska é estável.

No ar como o Eugênio de ‘A Força do Querer’, reprisada na Rede Globo, o ator vem acompanhando de perto a internação de sua mãe, que está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A unidade de saúde, até o momento, não deu informações sobre a evolução no quadro de saúde da paciente.

Trata-se da mesma instituição onde o pai dele, Jozef Stulbac, ficou internado por duas semanas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) até falecer.

Aumento dos casos

Só neste ano, diversos famosos foram atingidos pela doença. Entre os que contraíram a doença estão: o apresentador na Record TV Cesar Filho, a cartunista Laerte, o cantor Marcelo D2 e a influenciadora Mayara Cardi.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil já registra 9.396.293 de pessoas infectadas pela Covid-19 no país; 228.795 óbitos pela doença e 8.366.197 pessoas recuperadas do vírus.

Vacina no Brasil

De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, o total de vacinados já ultrapassa 3 milhões de pessoas no Brasil. Veja o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19:

· – Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas;

· – Pessoas com deficiência institucionalizadas;

· – Povos indígenas vivendo em terras indígenas;

· – Trabalhadores de saúde;

· – Pessoas de 80 anos ou mais;

· – Pessoas de 75 a 79 anos;

· – Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas;

· – Povos e comunidades tradicionais quilombolas;

· – Pessoas de 70 a 74 anos;

· – Pessoas de 65 a 69 anos;

· – Pessoas de 60 a 64 anos;

· – Indivíduos com comorbidades (doenças que favorecem o agravamento da Covid-19);

· – Pessoas com deficiência permanente grave;

· – Pessoas em situação de rua;

· – População privada de liberdade;

· – Funcionários do sistema de privação de liberdade;

· – Trabalhadores da educação do Ensino Básico;

· – Trabalhadores da educação do Ensino Superior;

· – Forças de segurança e salvamento;

· – Forças Armadas.