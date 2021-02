Decreto autoriza retorno de aulas presenciais em instituições particulares

A Prefeitura de Rondonópolis autorizou por meio de um decreto divulgado nessa terça-feira (16) o retorno das atividades presenciais nas instituições particulares, de todos os níveis e graus, observando os protocolos de prevenção ao COVID-19, e o Plano de Contingenciamento aprovado pelo Comitê de Gestão de Crises.

Conforme consta no documento, as escolas de rede municipal seguem com a construção do plano de retorno das atividades presenciais.

Neste cenário de reabertura, foram realizadas inspeções sanitárias nas escolas particulares visando verificar o cumprimento dos protocolos sanitários das legislações municipais vigentes.

REGRAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO