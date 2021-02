Deputada diz que proposta de Mendes não é ideal, mas já é avanço

“Ainda não é ideal, mas já temos avanços”. Dessa forma a deputada estadual Janaina Riva (MDB) definiu o projeto que deve ser encaminhado pelo governador Mauro Mendes (DEM) à Assembleia Legislativa e que trata da alíquota previdenciária de servidores aposentados do Estado.

A proposta do Executivo deve isentar do desconto de 14% os aposentados que possuem doenças e que ganham até o teto do INSS, que é de R$ 6 mil.

“Temos trabalhado incessantemente junto ao governo do estado para chegarmos a um consenso com relação aos aposentados e inativos do INSS e esse desconto que passou a vigorar no ano passado e que tem feito muita falta pra eles porque é o dinheiro do remédio, do plano de saúde que passou a faltar”, disse a emedebista.

Segundo ela, o projeto – que deve chegar aos deputados nos próximos dias – irá beneficiar 658 servidores aposentados cujos cadastrados apontam algum tipo de doença rara.