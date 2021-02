Deputado Avallone defende esforço conjunto para apressar imunização em MT

O deputado Carlos Avallone (PSDB) usou a tribuna, na sessão de reabertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), com um apelo veemente pela união da sociedade em torno de um objetivo comum e inadiável: vacina já! Mato Grosso é um dos estados em vermelho no mapa da Covid-19, com mais de 25 mortes em média ao dia (já são 5.154 mortos), unidades de terapia intensiva (UTIs) quase lotadas e mais de mil novos casos todo dia, totalizando mais de 218 mil infectados no estado.

“Vamos nos mobilizar este Parlamento, o governo do Estado, a nossa bancada federal, o setor produtivo, os demais Poderes, as instituições e entidades representativas, para que Mato Grosso receba mais doses das vacinas disponíveis”, defendeu Avallone. Mato Grosso havia vacinado até esta segunda-feira (1) apenas 0,78% da população, um dos estados com menor índice de aplicação da primeira dose da vacina no país. Mato Grosso do Sul, nosso vizinho, já vacinou 1,64%, um dos maiores índices do país, enquanto a média nacional está acima de 1%.

“Só hoje apresentei quatro moções de Pesar por novas vítimas da Covid-19. Minha mãe, que tem 92, está aguardando sua vez de vacinar, preocupada como milhares de mato-grossenses que são dos grupos de risco. Milhares de vidas estão em risco caso não se apresse a aplicação das vacinas recebidas e a chegada de novos lotes das vacinas”, disse Avallone.

O deputado elogiou os esforços do governo do estado que vem trabalhando no atendimento às vítimas da Covid e procurando alternativas para o recebimento da vacina. Ele lembrou que o governador Mauro Mendes visitou o Instituto Butantan em dezembro e esteve reunido em janeiro em São Paulo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello e demais governadores, para discutir a distribuição dos imunizantes.

“O governo federal, que tem uma postura negacionista, atrasou a compra de vacinas e insumos e centralizou a aquisição. O governador tentou comprar direto dos fornecedores, aproveitando o bom relacionamento do Estado com nosso maior parceiro comercial, a China, mas não foi possível. As conversas com os laboratórios continuam, mas hoje a única alternativa é seguir o Plano Nacional de Imunização. Por isso, precisamos cobrar do governo federal um tratamento à altura de um estado com altos índices de infestação e de mortos pela Covid”, disse o deputado. Mato Grosso é o 5º estado com mais mortes por milhão de habitantes, atrás apenas do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Amazonas e Espírito Santo.

O Brasil aparece em nono lugar em termos de vacinação, com pouco mais de 2 milhões e 200 mil pessoas vacinadas. EUA e China são os que mais vacinaram, com 32 milhões e 24 milhões respectivamente, mas a maior vacinação proporcional à população é em Israel, que já vacinou mais de 37% dos 9 milhões de israelenses.

Observatório ativo – Avallone preside a Comissão Mista Observatório Socioeconômico da ALMT, criada no ano passado para acompanhar e propor medidas de enfrentamento à pandemia. Em 2020, o Observatório concretizou uma série de ações com apoio decisivo do Executivo e do setor produtivo. A parceria resultou em doações do setor produtivo que superam os R$ 16 milhões, com mais de um milhão de itens doados aos profissionais da saúde, especialmente.

A parceria com a Federação das Indústrias de Mato Grosso (FIEMT), através do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), permitiu a manutenção e recuperação de centenas de respiradores e a produção de mais de 6 mil protetores faciais, além de mais de 2 milhões de máscaras simples e 150 cápsulas para isolamento de leitos hospitalares.

As empresas sucroalcooleiras produziram mais de 200 mil litros de álcool 70%, o departamento de Química da UFMT produziu 55 mil litros de álcool gel e o departamento de Arquitetura produziu mais de duas mil face shields a partir de impressoras 3 D.