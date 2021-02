Deputado crê que MT levará 3 anos para vacinar toda a população

O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) projetou que, a continuar pelo ritmo atual, Mato Grosso pode levar três anos para imunizar toda a população contra a Covid-19. Ele, que é médico sanitarista, cobrou maior agilidade do governo.

O petista citou dados da Secretaria de Estado Saúde, dando conta de que 191 mil doses de vacina já chegaram a Mato Grosso. Em contrapartida, apenas 68 mil doses foram aplicadas ao longo de 23 dias de vacinação.

“Vamos levar três anos para vacinar toda a população, se for mantido o ritmo atual. Em 2009, o Brasil vacinou 80 milhões de pessoas em 90 dias contra H1N1. Olha a diferença entre o planejamento nacional feito naquela época e o que estamos vendo agora”, argumentou.

Lúdio observou também que, para imunizar as 848 mil pessoas dos grupos prioritários, Mato Grosso levaria 9 meses, no ritmo atual. Fazem parte dos grupos, os trabalhadores da saúde, indígenas aldeados, idosos, doentes crônicos, entre outros.

Ele também destacou a necessidade de rever alguns critérios de prioridade.

“Há trabalhadores da saúde que não estão na linha de frente do combate à Covid-19 e, portanto, têm risco muito baixo de exposição, sendo vacinados antes de grupos populacionais que têm problemas mais graves, como os deficientes físicos acamados que não estão institucionalizados, mas vivem com a família e deveriam ter sido vacinados prioritariamente”, sustentou.

Segundo ele, existem hoje muitas lacunas no plano nacional de imunização. O parlamentar ainda classificou esse cenário como um “desserviço” à história do programa de imunização do Brasil, que sempre foi referência no mundo.

O deputado pretende realizar audiências periódicas com o secretário de Saúde para acompanhar o andamento da vacinação e tratar da evolução da pandemia em Mato Grosso.