Deputado quer perda de mandato de parlamentares que assumirem cargos no Executivo

Um projeto de lei que tramita na Câmara Federal propõe a perda do mandato de senadores, deputados e vereadores que assumirem cargos no Executivo. O argumento da defesa do projeto é que isso comprometeria a função fiscalizadora dos parlamentares, caracterizando um desrespeito aos eleitores desses políticos.

De autoria do deputado Boca Aberta (Pros/PR), o projeto de lei 5371/20 prevê perda do mandato parlamentar para aqueles que assumirem cargos ou funções estranhas ao Poder Legislativo e a regra será válida para senadores, deputados (federais, estaduais e distritais) e vereadores. “O Legislativo moderno é cada vez mais fiscalizador e menos legislador, e a possibilidade de parlamentares ocuparem cargos no Executivo afeta o exercício pleno do papel fiscalizador”, disse o autor do projeto.

Atualmente, é possível que os componentes do Legislativo exerçam cargos no Executivo, sendo até bastante comum, como ocorre no caso do vereador Adilson do Naboreiro (SD), que se licenciou do mandato para assumir a Secretaria de Agricultura e Pecuária do município.

Caso seja aprovada, a nova lei exigirá que os parlamentares renunciem aos cargos para assumirem as funções no Executivo. “Quando um parlamentar deixa o mandato para ocupar um cargo no Executivo, a vontade do eleitor não está sendo respeitada, pois o então candidato foi eleito para legislar e fiscalizar, e não para integrar o Poder fiscalizado”, concluiu o autor do projeto.