Deputado quer que profissionais da Educação sejam incluídos nos grupos prioritários

O deputado estadual Wilson Santos (PSDB) quer que professores e demais profissionais da Educação da rede pública sejam incluídos na lista de prioridades na vacinação contra o coronavírus (Covid-19), assim que as atividades presenciais destes forem autorizadas. A ideia é garantir a segurança desses trabalhadores na retomada dos trabalhos e evitar que as escolas acabem se tornando vetores e propagadores da doença.

“A escola é um dos espaços privilegiados para aglomerações, proliferação do vírus e um polo gerador de contaminação. Os trabalhadores que atuam na Educação são formados por um contingente com faixa etária superior a 40 anos, muitos deles com comorbidades, a maioria advinda do próprio exercício da profissão. É necessário dar mais atenção à educação e incluir estes profissionais nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19”, explicou o deputado.

O projeto de lei prevendo a inclusão dos profissionais da Educação entre os grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19 foi protocolado na Assembleia Legislativa nessa semana e agora deve cumprir o rito de transitar pelas comissões do Legislativo antes de ir à votação em Plenário e depois sancionado pelo governador Mauro Mendes (DEM).