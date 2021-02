Detran terá expediente normal nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) irá funcionar normalmente nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. O agendamento para atendimento presencial nessas datas já está liberado no site da Autarquia aos cidadãos que desejarem realizar algum serviço nas unidades do Detran no Estado.

A disponibilidade no atendimento se deve em razão da decisão do Governo do Estado, publicada no decreto n° 810, que cancelou o ponto facultativo de Carnaval levando em consideração a taxa de ocupação de leitos de UTIs no Estado e o aumento de casos do novo coronavírus em Mato Grosso.

Para realizar qualquer serviço presencial o cidadão deve agendar o atendimento através do site oficial do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br). Na página principal, aparece uma mensagem de tela (pop up) sobre o AGENDAMENTO.

O usuário deve clicar e, na página seguinte, deve preencher os campos obrigatórios com o nome completo, CPF, número de telefone fixo ou celular, e-mail para contato e escolher a unidade a qual pretende realizar o serviço, bem como a data e o horário.

Para encerrar, basta confirmar “não ser um robô” e clicar em “agendar”, ao fim do cadastro.

Unidades para atendimento

Em Cuiabá e Várzea Grande, os cidadãos que precisam realizar algum serviço presencial do Detran-MT podem fazer o agendamento para atendimento na Arena Pantanal ou escolher alguma das demais unidades da Autarquia nas duas cidades.

Na Arena Pantanal o atendimento pode ser agendando no período das 8h30 às 16h. Além da Arena, o Detran-MT também está com atendimento por agendamento nos Núcleos de Atendimento do Shopping Estação, com horário das 12h às 20h; no Goiabeiras Shopping, das 12h às 20h, e na Galeria Itália Center, das 9h às 17h.

Quem optar por agendar o atendimento em Várzea Grande, a 5ª Ciretran, que fica no bairro Ipase, está atendendo das 8h às 16h, com serviços de Veículos. Já no Várzea Grande Shopping estão os serviços de Habilitação, com atendimento ao público das 10h às 18h.

Interior do Estado

Todas as unidades do interior do Estado estão funcionando das 8h30 às 16h e somente com agendamento prévio através do site do Detran-MT.