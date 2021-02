Diretor da Unemat confirma nova turma de Direito e fala sobre vinda do Jornalismo

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) deverá realizar ainda em 2021 um vestibular para o ingresso de duas novas turmas no curso de Direito em Rondonópolis. A informação foi confirmada pelo diretor Político-Pedagógico e Financeiro da instituição de ensino superior, Sérgio Santos Silva Filho, que também anunciou que já está bem adiantada a questão burocrática para a vinda do curso de Jornalismo para a cidade.

Atualmente, a Unemat mantém uma extensão do Campus de Alto Araguaia em Rondonópolis e oferta os cursos de Ciências da Computação e Letras, e por último duas turmas de Direito.

Recentemente, por conta de uma emenda parlamentar do deputado Thiago Silva (MDB), foi viabilizada mais duas turmas de Direito, para as quais em breve deverá ser realizado um vestibular para o ingresso dos novos acadêmicos. “Serão cem vagas divididas em duas turmas, uma diurna e outra noturna. Graças a esse apoio financeiro que o deputado Thiago Silva está dando à instituição. Também estamos trabalhando pela vinda do curso de Jornalismo. Esse curso ainda não foi aprovado, mas já construímos o projeto pedagógico e estamos aguardando a tramitação nas instâncias superiores para ofertarmos esse curso em breve”, anunciou Sérgio Santos Silva Filho.

Segundo ele, a expectativa é que essa aprovação ocorra nos próximos meses e que em breve também seja aberto o vestibular para selecionar alunos para o novo curso.

O diretor da Unemat ainda falou dos cursos atualmente ofertados na cidade, sobre a nova sede para a universidade que está em fase final de construção e outros assuntos relevantes.

Veja abaixo a íntegra da entrevista do diretor da Unemat.