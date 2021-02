Doce sensação

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

2 latas de creme de leite

1 caixa chantilly 200ml

1 pacote de refresco em pó tang de morango

200 g barra de chocolate

MODO DE PREPARO

Deixe o chantilly na geladeira.

Conforme instruções na embalagem bata o chantilly na batedeira até ficar com boa consistência.

Adicione o leite condensado, o creme de leite e o refresco em pó de morango.

Mexa com a colher pra misturar e volte a bater na batedeira até pegar uma boa consistência, é para ficar parecido com uma mousse. Coloque em um refratário médio, deixar uniforme e leve até à geladeira.

Enquanto gela derreta o chocolate com o creme de leite fazendo uma ganache e jogue sobre o creme de morango. Se preferir após esfriar você pode picar ou fazer lascas com chocolate em cima. Fica maravilhoso! Sirva-se