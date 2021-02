É um “vazio” que leva a pessoa a tentar o suicídio, afirma psicólogo

Assunto bastante delicado e da mesma forma necessário de ser tratado, o suicídio tem assombrado as sociedades ao longo do tempo, que assistem pasmas às pessoas atentarem contra a própria vida, muitas das vezes sem nenhum a justificativa aparente. O assunto veio à tona essa semana, quando o vereador Denilson Sodré, o Dico (SD), propôs que a Câmara debata o assunto e proponha saídas para que a Saúde do Município atue para diminuir os casos na cidade.

Para procurar entender melhor sobre o que motiva as pessoas a tentarem o suicídio e como agir para ajudar as pessoas com tendências suicidas, o Portal AgoraMT entrevistou o professor Alcindo Rosa, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e presidente da Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde, profissional com experiência no assunto e que inclusive já desenvolveu projetos em parceria com o poder público para atender o público com tendências suicidas.

Para ele, o suicídio decorre principalmente de um “vazio existencial”, quando essa pessoa fica sem expectativas futuras de vida, optando por atentar contra a própria vida para se livrar desse sofrimento.

Veja a seguir a entrevista completa com o professor Alcindo Rosa: