Empresa responsável garante laudo pericial em até 90 dias

Representantes da empresa Âmbar Energia, responsável pelo gasoduto Brasil/Bolívia, estiveram reunidos, de forma remota, com a Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais da Assembleia Legislativa (AL), garantiu aos deputados que um laudo pericial ficará pronto no máximo em até 90 dias, e que o abastecimento de gás volta à normalidade na próxima segunda-feira (8). Um pequeno trecho do gasoduto em questão explodiu no último dia 30 de janeiro, no município de Nossa Senhora de Livramento, levantando uma enorme quantidade de poeira e assustando quem passava pelo local no momento da explosão.

A reunião aconteceu na quinta-feira (4), e contou ainda com representantes Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Corpo de Bombeiros, Secretaria da Indústria, Comércio, Minas e Energia, MT Gás, e da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt).

De acordo com o representante da Âmbar Energia, Fábio Teles, tanto técnicos da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado (Politec) e da Agência Nacional de Petróleo (ANP) estão acompanhando a investigação. “As condições estruturais de manutenção do gasoduto são muito boas, não tendo nenhum ponto de corrosão e as soldas estão perfeitas. O laudo deve ficar pronto no máximo em até 90 dias”, falou.

Ele adiantou que os reparos para refazerem a tubulação já começaram há alguns dias, e que o abastecimento de gás voltará na próxima segunda-feira (8).

A explosão aconteceu numa área da fazenda Bom Jardim, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento, e o representante da Âmbar garantiu que foram tomados todos os procedimentos de cautela e segurança após o acidente.

ENTENDA MELHOR

A explosão no gasoduto abriu um buraco de 150 metros quadrados e 5 metros de profundidade. Em território brasileiro, o gasoduto passa pelos municípios de Cáceres, Poconé, Nossa Senhora do Livramento, Várzea Grande e Cuiabá. No total, o gasoduto Mato Grosso tem 645 quilômetros de extensão, sendo 362 quilômetros em território boliviano e 283 quilômetros em território brasileiro.

A implantação do gasoduto é tida como de extrema importância para o setor energético do Brasil, promovendo um incremento na disponibilidade de gás natural no mercado nacional.