Empresa aérea mato-grossense inaugura três voos regulares para interior do Estado

A Asta Linhas Aéreas iniciou nesta segunda-feira (22.02) as operações regulares em Mato Grosso. Serão realizados voos para Juína, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Em uma parceria com as empresas Gol e Voepass, os consumidores poderão comprar seus bilhetes a partir destes municípios para qualquer destino nacional, retirando bagagens apenas no destino final.

“Este é um momento muito importante para Mato Grosso. O Governo do Estado trabalha para que haja cada vez mais desenvolvimento, com concorrência saudável e consequente diminuição de preços de passagens aéreas e melhores serviços”, disse César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico.

Ele ressaltou que Mato Grosso tem o programa VOE MT, que busca incentivar voos regionais. “O programa está passando por uma revisão, ouvindo os setores envolvidos para que seja atrativo para as empresas aéreas investirem no Estado e melhorar ainda nossa malha aérea. O compromisso do governador Mauro Mendes é criar um bom ambiente de negócios para atrair estes investidores e, consequentemente, gerar mais emprego e renda para todos os municípios”, afirma César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso.

De acordo com o CEO da Asta, Adalberto Bogsan, nos próximos dois anos o objetivo é chegar a 16 cidades, 11 em Mato Grosso e duas em outros Estados. “Com este acordo, os clientes terão a facilidade de compra de um bilhete único e único check-in em voos operados pela Asta. Nosso foco é fomentar a aviação por todas as regiões do Brasil, dando mais opções de destinos a passageiros do interior do Estado”, afirmou.

O senador Wellington Fagundes reforçou o potencial de Mato Grosso. “É um estado que, mesmo durante a pandemia, conseguiu aumentar a produtividade e os seus negócios, é um estado de oportunidades. Quem investir aqui terá, com certeza, bons resultados”, disse.

Eduardo Sanovicz, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), reforçou que é a data é importante, pois “marca o dia em que a integração se consolida para os consumidores de Mato Grosso”.