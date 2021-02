Empresário quer dar “bicho” ao São Paulo para ver Inter campeão

O empresário do agronegócio Elusmar Maggi Scheffer, do grupo Bom Futuro, parece não ter se abalado com o resultado do jogo entre Internacional e Flamengo, vencida pelo time carioca pelo placar de 2 a 1, e já planeja distribuir dinheiro, o que no mundo dos esportes é conhecido como “bicho”, aos jogadores da equipe do São Paulo, caso os jogadores consigam derrotar o Flamengo pela última rodada do Brasileiro de 2020.

Foi Elusmar quem doou a “bagatela” de R$ 1 milhão para que o lateral direito Rodinei, que é vinculado ao Flamengo e não poderia jogar contra a equipe detentora do seu passe sob pena de ter que pagar uma multa, pudesse jogar e mesmo com o jogador que patrocinou tendo sido expulso no início do segundo tempo do jogo contra a equipe à qual é vinculado, ele parece não ter desistido de ver o Colorado gaúcho campeão brasileiro de futebol, o que não acontece desde 1979.

A ideia do empresário é distribuir dinheiro como incentivo aos jogadores da equipe paulista, que enfrenta o Flamengo na próxima quinta-feira (25) pela última rodada do Brasileiro, pois a única possibilidade de ver a equipe que torce campeã este ano é com o Flamengo perdendo e o Inter ganhando sua partida contra o Corinthians, em jogo na mesma data.

Torcedor fanático e muito endinheirado, Elusmar Maggi Scheffer é realmente apaixonado pelo futebol e já anunciou que deve continuar patrocinando o União de Rondonópolis, que tem em comum com o Inter o patrocínio do empresário e a cor vermelha de seu uniforme e bandeira.