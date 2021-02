Enem 2020: provas de reaplicação começam a ser aplicadas hoje (23)

Começa hoje (23) a reaplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para candidatos que apresentaram sintomas da Covid-19 ou de outra doença infectocontagiosa; prejudicados por questões de logística e àqueles que tiveram as provas canceladas em razão do agravamento da pandemia.

A recomendação é que os estudantes cheguem com antecedência para evitar aglomerações. A reaplicação seguirá as mesmas regras do Enem regular. Os portões abrem às 11h30, no horário de Brasília, e fecham às 13h. A prova começa a ser aplicada às 13h30. Hoje, os participantes terão 5 horas e 30 minutos para fazer as provas de redação, linguagens e ciências humanas. Amanhã (24), terão 5 horas para resolver as questões de matemática e ciências da natureza.

Os participantes deverão levar um documento oficial com foto – não é permitida a apresentação de documento digital -, caneta preta de material transparente e máscara de proteção facial. Os resultados finais, tanto do Enem Digital quanto do Enem impresso e da reaplicação, serão divulgados no dia 29 de março.

As notas do Enem poderão ser usadas para ingressar no ensino superior e para participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni), e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Enem PPL

Também serão aplicadas hoje as provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida Socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL).

As provas do Enem PPL possuem o mesmo grau de dificuldade das provas do Enem regular, sendo compostas pelo mesmo número de questões, 45 itens de quatro áreas do conhecimento, além de ser preciso desenvolver uma redação. A aplicação acontece dentro de unidades prisionais e socioeducativas.

Além de realizar as inscrições entre outras atividades realizadas pelo responsável pedagógico está o dever de determinar as salas de provas dos participantes e a transferência entre as unidades, quando necessário. O profissional também terá acesso aos resultados e poderá aplicar o desempenho dos participantes maiores de 18 anos para ingresso no ensino superior por meio dos programas do governo.

Os resultados do Enem PPL serão divulgados na mesma data da aplicação regular: 29 de março. As notas serão liberadas nesse dia apenas para quem concluiu o ensino médio. Para os demais, serão liberadas dois meses depois.