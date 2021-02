Enfermeiros reclamam das condições de trabalho no hospital São Benedito

“As pessoas falam que somos herois, mas nossa realidade é triste”, o desabafo é de uma enfermeira que trabalha no hospital São Benedito em Cuiabá-MT. Ela pediu para não ser identificada com medo de represálias. Mas contou à reportagem do Agora MT que está com salário atrasado.

“O pagamento é dia 15, mas nunca cumprem. Pagam dia 27, dia 28. Tem seis meses que é assim”, contou a enfermeira reforçando que além disso, o refeitório é improvisado e o dormitório tem colchões no chão, compartilhados por várias pessoas.

“Duas, três pessoas dormem no mesmo colchão”, comentou a enfermeira.

O hospital São Benedito é municipal. No entanto, as denúncias são de funcionários de uma empresa terceirizada contratada para o atendimento a pacientes em tratamento contra a Covid-19.

Hoje o hospital tem 25 pacientes contaminados com o novo coronavirus em leitos de UTI’s do São Benedito.

A secretária Municipal de Saúde, Ozenira Felix, disse que a pasta vai investigar a situação e que os repasses à empresa estão em dia.