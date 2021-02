Entregador é preso com maconha em caixa de transporte

A Polícia Militar flagrou um homem com porções de maconha em uma caixa de transporte de entregas, na noite desta terça- feira(16), em Várzea Grande-MT. O homem de 24 anos foi preso após abordagem policial que encontrou o entorpecente na caixa de entregas dos produtos.

Por volta das 23 horas, policiais da 3ª Companhia São Mateus realizavam rondas pelo bairro Paiaguás, quando perceberam o nervosismo do homem que transportava uma caixa de entregas na motocicleta. A equipe da PM abordou o suspeito e apreendeu cinco porções de maconha escondidas na caixa de transporte.

Ainda na diligência, o homem confessou que teria mais entorpecentes em sua residência no bairro Costa Verde. Os militares seguiram até o local com o suspeito e nas buscas apreenderam mais uma porção de maconha , uma balança de precisão e um tablete da mesma substância enterrado no quintal do imóvel.

Todo o material e a motocicleta foram apreendidos e o suspeito conduzido à delegacia por tráfico ilícito de drogas. A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária Civil.