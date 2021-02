Fernando pede Maiara em casamento em Dubai

Após algumas idas e vindas no relacionamento, Fernando Zor surpreendeu Maiara com um pedido de casamento que aconteceu literalmente nos ares. Isso porque, o cantor pediu a mão da sertaneja enquanto estavam prestes a saltar de paraquedas, em Dubai, nos Emirados Árabes.

O casal compartilhou detalhes do momento do pedido em um vídeo publicado no Instagram. Maiara aparece chorando e muito surpresa com a atitude do amado.

Fernando contou que já havia planejado o pedido enquanto estava no Brasil e que a surpresa deveria ter acontecido antes, mas os planos tiveram que ser adiados pois Dubai havia sido acometida por uma névoa.

Pouco depois da surpresa, os dois saltaram de paraquedas e somente ao chegarem ao solo que o sertanejo deu a Maiara a aliança e um buquê de flores que selou a noivado.

Juntos há pouco mais de dois anos, o casal protagonizou diversas idas e vindas. Além disso, Fernando chegou a ser pressionado diversas vezes, tanto por fãs como amigos e pela própria Maiara, para que os dois noivassem. O casal ainda não tem uma data oficial para a cerimônia de casamento.