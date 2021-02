Filha é detida acusada de agredir mãe idosa

Uma mulher foi detida pela Polícia Militar (PM) acusada de agredir a mãe, uma idosa, na tarde deste sábado (20), na Vila Goulart, em Rondonópolis (MT). Ela deve responder por maus tratos.

Atendendo solicitação de vizinhos da vítima via 190, a guarnição foi até o local do fato onde segundo informações havia uma senhora gritando e pedindo por ajuda.

Ao chegar no endereço, a vítima estava muito nervosa e passando mal. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e a idosa medicada.

A idosa relatou que a sua filha chegou em casa com uma caixinha de cerveja e começou a beber e quando sua neta, filha da suspeita, chegou do trabalho para almoçar, a suspeita já embriagada e muito exaltada começou a agredir a filha com palavras de baixo calão e fisicamente com tapas e empurrões, momento em que a vítima tentou intervir e também foi agredida pela filha.

Diante do exposto, a suspeita foi detida e encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

A idosa foi atendida e medicada pela equipe do SAMU.

As informações constam em registro no Boletim de Ocorrência nº: 2021.47696.