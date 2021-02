Flamengo promete ir à polícia contra empresário de Mato Grosso

O Flamengo deve ir à Polícia e ao Ministério Público (MP) registrar uma queixa-crime contra o empresário do agronegócio, Elusmar Maggi Scheffer, do grupo Bom Futuro.

A informação foi revelada pelo vice-presidente jurídico da equipe carioca, Rodrigo Dunshee de Abranches, em sua conta no twitter, na manhã desta segunda-feira (22).

A polêmica acontece porque Maggi, que é torcedor do Internacional, prometeu “injetar” dinheiro no São Paulo, para que a equipe vença o Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para a próxima quinta-feira (25).

“Manipulação de resultado sob qualquer forma é crime previsto no estatuto do torcedor, ainda mais quando são jogos da loteria federal. Hoje mesmo vamos encaminhar notícia crime ao MP e à polícia. Esse torcedor pode ser rico, mas vê-se que não é preparado”, escreveu Abranches nas redes sociais.

O Inter precisa de uma vitória contra o Corinthians e conta com uma derrota do Rubro-negro para ser campeão.

Elusmar Maggi já havia virado notícia no último final de semana, após doar R$ 1 milhão ao Internacional para que a equipe pudesse escalar o jogador Rodinei.

O lateral está emprestado pelo Flamengo e não poderia jogar contra a equipe detentora do seu passe, sob pena de ter que pagar uma multa.

O investimento milionário, no entanto, não surtiu muito efeito e Rodinei acabou expulso logo no início do segundo tempo da partida realizada no último domingo (22).

Ao final, o Flamengo derrotou o Internacional por 2×1 e assumiu a liderança na tabela de classificação.