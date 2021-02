Fora da presidência, Botelho diz que projeto para aposentados é prioridade

O deputado estadual Eduardo Botelho (DEM) afirmou que sua prioridade nos próximos dias é buscar a construção de um novo projeto para tratar da alíquota previdenciária dos servidores aposentados do Estado.

O texto deve ser encaminhado ao Legislativo pelo Governo, mas há uma comissão da Assembleia Legislativa – da qual Botelho é membro – tratando do assunto.

No início do mês, os deputados mantiveram o veto do governador Mauro Mendes ao projeto que ampliava a isenção aos aposentados que recebem até o teto do INSS – fixado em R$ 6,4 mil. Desta forma, todos aqueles que hoje recebem acima de R$ 3 mil tem descontados 14% de alíquota de seus vencimentos.

“Mesmo fora da presidência, vou continuar sendo o articulador de sempre. E agora, entrando mais a fundo nos projetos, porque vou ter mais tempo pra isso. Procurando soluções melhores”, disse Botelho.

“Vou me aprofundar, priorizar e construir uma solução para o projeto dos aposentados. Temos que encontrar uma solução juntos para diminuir o sofrimento desse povo”, emendou o democrata.

Botelho deixou o comando da Assembleia na última terça-feira (23), por força de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou a realização de uma nova eleição na Casa.

Alíquota previdenciária

Entre as propostas discutidas sobre o assunto, alguns deputados defendem que a contribuição previdenciária dos servidores públicos seja feita de acordo com a faixa dos vencimentos mensais.

Desta forma, as alíquotas seriam progressivas e o maior percentual incidiria naqueles com maiores salários.