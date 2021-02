Fora de casa, Cuiabá é derrotado pelo Vila Nova e deixa Copa Verde

O Cuiabá terá que adiar o sonho do tricampeonato da Copa Verde. A equipe da Capital mato-grossense perdeu por 3×0 do Vila Nova e deixou a competição nas quartas de final.

A partida ocorreu na tarde desta segunda-feira (8), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia-GO.

No jogo de ida, o Dourado havia conquistado uma vitória por 1 a 0 e precisava apenas de um empate para avançar na competição, o que não ocorreu.

Os gols dos donos da casa foram marcados por Alan Mineiro, João Pedro e Maurinho.

Com a derrota, o Cuiabá – que já conquistou o acesso à série A do Brasileirão – agora se concentra no Campeonato Mato-grossense, que começa no final deste mês.

A Copa Verde de Futebol é disputada desde 2014 e reúne equipes da Região Norte e Centro-Oeste, mais o Espírito Santo.

O Cuiabá conquistou os títulos nos anos de 2015 e 2019.