Foragido tem mandado de prisão cumprido e arma de fogo é apreendida

A Polícia Civil, em ação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Rondonópolis (MT), cumpriu o mandado de prisão preventiva de um homem considerado foragido da Justiça.

O suspeito, de 38 anos, estava com a ordem de prisão decretada pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, desde novembro de 2020, por porte ilegal de arma de fogo.

Os policiais receberam a informação da ordem de prisão em aberto e realizaram a abordagem do foragido, em via pública, no bairro Vila Jardim. No interior do veículo do suspeito, os policiais encontraram uma arma de fogo, aparentemente calibre 38, com seis munições intactas.

O suspeito foi conduzido à Delegacia da Mulher onde foram tomadas as providências de praxe para cumprimento do mandado e também lavrado novo flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.