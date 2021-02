Forte colisão entre dois carros deixa um deles destruído

Um forte acidente de trânsito ocorrido na manhã dessa sexta-feira (19) resultou em diversos danos materiais, deixando um dos veículos envolvidos destruído. O acidente aconteceu na Avenida Lions Internacional, em Tangará da Serra, e apesar da gravidade da colisão entre os veículos, não houve feridos.

De acordo com informações colhidas no local do fato, o motorista de um veículo GM Monza seguia pelo Anel Viário e, no momento em que trafegava pelo cruzamento com a Avenida Lions Internacional, foi colhido por um Ford Fiesta, perdeu o controle do seu veículo e acabou colidindo contra um poste de iluminação pública.

O motorista do Fiesta, um senhor que estava com sua esposa, ambos do estado de Santa Catarina e que estariam passando alguns dias na região, alegou não ter conhecimento da sinalização no local e acabou se envolvendo involuntariamente no acidente.

A Polícia Militar esteve na cena do acidente e isolou o local, até para evitar novos acidentes, e os envolvidos foram atendidos pelo Samu, mas nenhum destes se feriu com a colisão.