França libera festivais de verão com até 5 mil pessoas

O Syndicat des Musiques Actuelles (SMA), uma organização francesa formada por profissionais da indústria da música contemporânea, anunciou nesta quinta-feira (19 de Fevereiro) que os festivais de verão na França serão realizados neste ano com no máximo 5 mil pessoas e assentos marcados.

Um dos integrantes do SMA, Aurélie Hannedouche comentou com a AFP (via Blitz) sobre os possíveis eventos que irão ocorrer no país.

É certo que a temporada de festivais de verão, em 2021, não será como as outras. Queremos que os eventos ocorram no verão, mas não a qualquer preço.

Um aspecto que está sendo discutido sobre a infraestrutura dos festivais são as áreas de alimentação, que irão depender da reabertura do setor.

Festival Vieilles Charrues

O festival de música Vieilles Charrues, que em 2019 contou com a presença de 270 mil pessoas, confirmou à agência que irá se adaptar e realizar seu evento. Jérôme Tréhorel, responsável pelo festival, afirmou estar otimista: “Este será um verão de reencontros”.

No site do Vieilles Charrues a 29ª edição do festival está confirmada e acontecerá entre os dias 8 e 18 de Julho deste ano.

É importante destacar que segundo informações do G1, o governo francês está prometendo vacinar toda a população até o final do verão na França, que se encerra em Setembro.

A campanha de vacinação no país e em toda a União Europeia começou na última semana de Dezembro do ano passado.