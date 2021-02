Fugitivos da Penitenciária de Água Boa são recapturados em MT e no Pará

Três reeducandos que fugiram da Penitenciária Major PM Zuzi Alves Da Silva, em Água Boa, foram recapturados entre esta quarta (10) e quinta-feira (11). Desde a data da fuga (3 de fevereiro), integrantes da Polícia Penal, Polícia Civil e Polícia Militar se mobilizaram para buscas no entorno da unidade e na região.

Foi feito cerco aos foragidos nas proximidades de Serra Dourada – Distrito de Canarana (MT), mas eles estavam dentro de um plantio de soja. Como a plantação estava muito alta, a visibilidade e o acesso imediato foram prejudicados, e as forças de segurança não conseguiram recaptura-los.

A equipe do Núcleo de Inteligência da Penitenciária recebeu, então, a informação de que um veículo conduzido por um homem monitorado com uso de tornozeleira eletrônica poderia ter dado apoio na fuga e estava em deslocamento para a região de Vila Rica (MT). Diante das informações, a Polícia Militar da região montou um cerco com blitz e, ao tentar abordar o veículo, foi recebida a tiros conforme relatado em Boletim de Ocorrência.

Os policiais revidaram os tiros e, em perseguição, conseguiram prender o homem que supostamente dava apoio. Na sequência, dois dos fugitivos foram presos já na cidade de Santana do Araguaia (PA). O terceiro recuperando estava no veículo que furou o bloqueio policial em Vila Rica e, após ser alvejado na perna durante a troca de tiros, buscou ajuda no Hospital Municipal, já que o ferimento começou a infeccionar. Dessa forma, as forças de segurança de Mato Grosso foram acionadas e recapturaram o último fugitivo.

A unidade penal irá instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar Interno a fim de apurar a prática de ato de indisciplina pelos recuperandos, em função da fuga, que é considerada infração administrativa de natureza grave, conforme art. 50, II da Lei de Execução Penal (LEP).

A fuga

Os três reeducandos fugiram na madrugada do dia 03 de fevereiro de 2021. Durante a conferência diária dos recuperandos pela equipe que tinha acabado de assumir o plantão, foi notada a falta deles na ala 5. Os três serraram as grades do banheiro e, usando uma corda artesanal (maria tereza), pularam o muro.