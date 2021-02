Golpes imobiliários crescem em Rondonópolis

A número de golpes imobiliários cresceram na cidade de Rondonópolis (MT). De acordo com o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (CRECI-MT), cerca de cinco pessoas caem no golpe de estelionatários mensalmente na cidade.

Tudo começa com anúncios atrativos na internet de locação ou vendas de imóveis. Os golpistas geralmente oferecem uma negociação facilitada e preços abaixo do que geralmente é oferecido no mercado.

“Através de propostas mirabolantes, o cliente muitas vezes se sente seduzido e acaba caindo no golpe. Isso tem acontecido bastante principalmente da parte de casa para locações. Os estelionatários postam imóveis bonitos, chamativos e colocam um valor abaixo do que é oferecido pelo mercado para que isso atraia a atenção da pessoa e a pessoa que tem interesse acaba sendo seduzida e cai no golpe,” explica o Delegado Regional do CRECI-MT, Vinícius Santana.

Ainda conforme Vinícius, a orientação é que as pessoas desconfiem de propostas facilitadas e façam pesquisas antes de depositar qualquer valor em dinheiro para o locador ou vendedor.

“Nós orientamos pesquisar. Caso a proposta seja muito diferente do mercado, desconfie! Visite o imóvel antes de efetuar qualquer tipo de pagamento. Pesquise o corretor de imóvel, pesquise a imobiliária, entre na rede social da pessoa, veja se realmente essa pessoa existe, porque pode ser muitas vezes um perfil fake,” pontua Vinícius.