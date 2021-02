Governador diz que deputado espalha fake news

Esquentou o clima entre o Governo do Estado e o deputado Ulysses Moraes (PSL), que tem denunciado um suposto “sumiço” de mais de 34 mil doses de vacinas contra a Covid-19. O parlamentar chegou a protocolar denúncia no Ministério Público do Estado (MPE) e na Polícia Federal cobrando que sejam instaurados procedimentos investigativos para apurar onde teriam ido parar as tais vacinas.

Segundo Ulysses Moraes, as tais vacinas teriam sido recebidas pelo Governo do Estado, mas elas não constariam nas listas de distribuição da Secretaria de Estado de Saúde e, ele cobrou transparência. Em resposta, a Saúde respondeu que as tais doses estariam estocadas e que se tratavam de vacinas que não tinham sido distribuídas porque se trata das segundas doses que devem ser aplicadas nos aplicadas nos profissionais da saúde que já receberam a primeira dose do imunizante.

A atitude do deputado de primeiro mandato não foi bem vista pelo governador Mauro Mendes (DEM), que o acusou, sem se se referir diretamente a Ulysses Moraes, de espalhar fake news, ou mentiras, contra o governo e afirmou que isso acaba manchando a imagem do Legislativo. “Não pagamos para que alguns poucos usem dessa prerrogativa para espalhar fake news e mentiras, que é um desserviço à sociedade, ao cidadão e que acaba manchando essa Casa de Leis”, disparou o governador, em discurso durante a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa.

Como se trata de informação pública, o deputado estreante tem todo direito de cobrar explicações, tanto dessa quanto de qualquer outra questão que envolva o erário público, mas é de bom senso que não se exceda e parta para o campo da denúncia vazia, até para que não perca o respeito que lhe é devido.

Mas é elogiável o empenho de Ulysses Moraes em querer dar transparência a essa questão tão delicada, que envolve vidas e que deve ser tratada com a importância que o assunto requer, tornando a distribuição e aplicação das vacinas algo totalmente transparente.

Vamos acompanhar…