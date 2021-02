Governo lança seletivo para contratação de profissionais de saúde

A Secretaria Estadual de Saúde está com inscrições abertas para o seletivo que visa contratar emergencialmente 278 profissionais de saúde para atuar nos hospitais de Mato Grosso que realizam o tratamento da Covid-19. Ao todo, 38 vagas são para Rondonópolis.

Serão ofertadas vagas para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e técnicos de laboratório.

A seleção será por análise de curriculum (experiência profissional e qualificação em Unidade Hospitalar) e apresentação da documentação exigida, para contratação imediata.

As inscrições estão sendo realizadas por meio eletrônico http://seplag.mt.gov.br/ses/ desde o dia 19 e seguem até o próximo mês.

O contrato dos profissionais se dá exclusivamente pelo regime de plantão e poderá ser rescindido de acordo com as necessidades do Estado. O resultado final e a convocação dos aprovados serão publicadas no Diário Oficial.