Gretchen cobra R$ 500 por consulta para ‘conselhos de vida’

Gretchen decidiu se jogar em uma nova profissão e, a partir do próximo dia 18 de fevereiro, ela atenderá pessoas que precisem de uma “mentoria de vida” —como definiu a própria artista. De acordo com informações da equipe da cantora, cada consulta de uma hora com a eterna ‘Rainha do Rebolado’ vai custar R$ 500. É possível, ainda, fechar um pacote semanal de atendimento.

“Esse é um pedacinho do meu espaço onde eu vou atender vocês, que querem mentoria de vida, que querem dividir sua experiência de vida comigo, que querem conversar, principalmente nesse momento que está tão difícil. Vocês que estão com ansiedade, depressão. Eu sei como é difícil. Mas a gente aqui tem como ajudar você. Vamos estar atendendo a partir de sexta-feira, dia 18”, disse a famosa, em vídeo compartilhado no Instagram.

Na gravação, ela ainda disse que o marido, o saxofonista Esdras Souza, fará atendimento com musicoterapia. “E eu farei consultoria de vida. Atendendo pessoas que precisam de direções e conselhos sobre a vida. Usando minhas experiências”, acrescentou a artista.

Na semana passada, a cantora fez uma declaração de amor pra lá de especial. A cantora usou as redes sociais para falar que o “ar de plenitude” em sua aparência é por conta do atual marido. Os dois estão casados desde setembro de 2020.

Em setembro do ano passado, Gretchen subiu ao altar com Esdras, na orla de Belém, no estado do Pará. Foram sete meses de preparativos para que a festa pudesse acontecer de acordo com as exigências das autoridades de saúde devido à pandemia de covid-19.