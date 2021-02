Grupo de pais reivindica retorno das aulas em escolas privadas 

Como medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, as atividades escolares presenciais tiveram que ser suspensas em março do ano passado. Com isso, o ensino passou por uma grande transformação. Os estudantes trocaram as salas de aula convencionais por lugares adaptados em casa e os professores, a lousa, pelos computadores. A medida deu certo e assim encerrou o ano letivo de 2020.

Mas, neste ano, um grupo de pais está reivindicando o retorno das aulas presenciais em escolas particulares de Rondonópolis (MT). Lembrando que o pedido já foi discutido e negado pelo Comitê de Gestão de Crise anteriormente, durante reunião realizada no último sábado (29).

Acompanhe na reportagem abaixo os argumentos utilizados pelos pais.